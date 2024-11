No momento de seu discurso, pouco antes das 4h30, no horário de Brasília (2h30 no horário local), e com a apuração ainda em andamento mas números muito favoráveis, ele somava 267 dos 270 delegados no Colégio Eleitoral necessários para garantir a vitória, segundo projeções da agência AP.

Trump subiu ao palco em um resort de luxo em Palm Beach ao lado da família e do senador JD Vance, futuro vice-presidente.

“Eu não vou descansar até devolver uma América segura e próspera que merecemos. Essa vai ser a era de ouro da América”, declarou o republicano.

Trump disse que os americanos deram a ele “um mandato poderoso e sem precedentes” e classificou a vitória como o “maior movimento político de todos os tempos” (leia mais trechos do discurso abaixo).

Vitória surpreendente em estados-pêndulo

A confirmação da vitória foi dada horas após o discurso, às 7h35, no horário de Brasília, quando foi alcançado o total de 277 delegados. Derrotada, a candidata democrata, Kamala Harris, ainda não havia discursado para comentar o resultado da eleição.

Com uma vitória surpreendente garantida, segundo as projeções, em 4 dos 7 estados-pêndulo (aqueles onde a escolha por um presidente republicano ou democrata varia e não é possível prever o resultado), Trump superou a democrata Kamala Harris também no voto popular. O resultado é diferente da indefinição que as pesquisas eleitorais apontavam.