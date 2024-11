Secretaria de Educação de Batatais divulga lista de matrículas para as Creches em 2025

A Secretaria Municipal de Educação concluiu o processo de seleção para a oferta de vagas em creches para o ano letivo de 2025.

As inscrições ocorreram entre os dias 10 de setembro e 11 de outubro, e a seleção foi realizada de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

1. Crianças em situação de risco;

2. Crianças cujos responsáveis estejam trabalhando;

3. Demais candidatos às vagas.

Em casos de empate, o critério de desempate adotado foi o maior tempo de espera por vaga.

Além das creches municipais, as inscrições para as creches conveniadas também foram centralizadas na Secretaria de Educação, com o objetivo de otimizar o gerenciamento das vagas. Isso permitiu que, inicialmente, 467 crianças fossem atendidas para o início do próximo ano letivo.

Os candidatos foram distribuídos entre as duas opções de creche registradas, ou, em alguns casos, conforme a proximidade da residência.

Uma novidade para 2025 é a abertura da creche construída no bairro Morada do Verde, que oferecerá 100 novas vagas, com atendimento das 7h às 17h.

MATRÍCULAS

Os responsáveis pelos alunos selecionados deverão procurar a creche onde foram contemplados até o dia 6 de dezembro para realizar a matrícula.

É importante que a família entre em contato previamente para agendar o atendimento

Para os que serão atendidos na Creche Morada do Verde, a Secretaria de Educação agendará as matrículas diretamente.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

• Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis;

• Declaração de vacinação da criança, atualizada, que pode ser obtida na UBS de referência da família;

• Cópia do Cartão do SUS da criança;

• Cópia do cartão do Bolsa Família (se for beneficiário).

LISTA DE ESPERA

Os candidatos que estão na Lista de Espera serão convocados por telefone à medida que novas vagas forem disponibilizadas.

Caso a família não compareça no período determinado para a matrícula, será considerada desistente.

Aqueles que desejarem realizar transferência ou optarem por aguardar na Lista de Espera devem procurar a Secretaria Municipal de Educação.

Para aqueles que não realizaram a inscrição na fase inicial, as inscrições estarão abertas a partir de 27 de janeiro de 2025, diretamente na Secretaria Municipal de Educação.

A listagem completa com o nome dos selecionados está no portal da prefeitura batatais.sp.gov.br.