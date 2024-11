Batatais recebe a 3ª Exposição de Inéditos do Cavalo Mangalarga Marchador

Batatais recebe neste final de semana a 3ª Exposição de Inéditos do Cavalo Mangalarga Marchador.

A promoção, que ocorre nas dependências do Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, o recinto da Festa do Leite, é uma realização do Núcleo Marchador da Alta Mogiana, conta com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Sindicato Rural.

A chegada dos animais ocorre nesta quinta-feira, com programação de competições nesta sexta, dia 8 e sábado, dia 9 de novembro. Haverá o campeonato de marcha para cavalos, éguas e castrados.

No sábado ocorre o julgamento de morfologia e o grande campeonato da raça. As atividades se encerram com provas sociais e entrega de premiação.

A 3ª Exposição de Inéditos do Cavalo Mangalarga é aberta ao público e são esperados produtores de toda a região e cerca de 100 animais.