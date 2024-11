Casal foi preso suspeito de furto em residência no Francisco Pupin

Um casal de 34 e 36 anos, foi preso suspeito de furto em residência, no bairro Francisco Pupin, em Batatais, na madrugada de domingo (10).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, os guardas civis em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando estavam próximos à Creche Municipal Odila Silva Marinheiro, a guarnição deparou com uma mulher de 34 anos em atitude suspeita, que ao avistar os agentes apresentou aparente estado de nervosismo e incomodada com a presença da viatura.

Diante do fato, a guarnição prosseguiu o patrulhamento pelo quarteirão e ao retornar no local, avistou um homem de 36 anos sobre o muro de uma residência, passando um aparelho TV para a mulher, que estava do lado externo do imóvel.

Ainda segundo a GCM, o casal tentou fugir, porém acabou detido com o apoio da Polícia Militar.

Os agentes retornaram ao imóvel e verificaram que uma das portas da residência foi arrombada, o interior estava todo revirado.

O casal foi conduzido para o Plantão Policial e autuado em flagrante por furto qualificado, após ser ouvido ficou à disposição da justiça.