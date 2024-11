Mega da Virada: começa venda de apostas com prêmio estimado em R$ 600 milhões

As apostas para a Mega da Virada 2024 começaram a ser aceitas nesta segunda-feira (dia 11). O concurso especial deste ano promete pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões, superando o valor do ano passado e tornando-se o maior da modalidade. O sorteio será realizado na noite do dia 31 de dezembro, e o valor da aposta simples, com seis números escolhidos, custa R$ 5.

Vale lembrar que, no caso da Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se não houver acertador para as seis dezenas sorteadas, o montante é pago a quem acertar a quina. Da mesma forma, se não houver vencedores, considera-se ganhador quem fizer a quadra. No concurso do ano passado, cinco apostas dividiram um prêmio de R$ 588.891.021,22.

Para exemplificar o gigantismo do prêmio, a Caixa informa que, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na poupança, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. Além disso, o dinheiro total permite ao ganhador comprar 1.430 carros superesportivos no valor de R$ 420 mil, cada.

Considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de deverá superar R$ 1 bilhão.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada nos canais oficiais: em uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, pelo portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para IOS e Android), além do internet banking Caixa, exclusivo para correntistas.

Para fazer um bolão da Mega-Sena, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, no site ou no aplicativo. Em todos os casos, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O bolão é a forma da pessoa realizar apostas em grupo.