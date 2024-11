A Secretaria de Esportes e Lazer de Batatais informa sobre as atividades do Projeto Vida Ativa, uma iniciativa voltada para a melhor idade, destinada a pessoas com 60 anos ou mais.

A programação, que ocorre no Polo 1 – Vila Cruzeiro, oferece uma variedade de atividades físicas que promovem saúde e bem-estar.

As inscrições podem ser feitas diretamente no local das atividades, onde a professora Sandra Janoni estará disponível para fornecer mais informações.