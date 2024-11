Segundo o delegado Targino Osório, a Ambev fez uma denúncia à Polícia Civil após detectar uma fraude com participação de funcionários que saíam do Centro de Distribuição para entregar barris de chope e outras mercadorias em bares da cidade.

“Estava havendo uma substituição, uma troca de barris por barris com água ou falsificados. Motorista e ajudante, previamente ajustados com esse rapaz [receptador], paravam em determinado local para fazer uma entrega e ali ele estacionava o carro, uma Fiat Strada, com os barris falsos contendo água ou chope adulterado. Faziam a troca com a colaboração do motorista pelos barris originais”, afirma o delegado.

O flagrante nesta terça-feira aconteceu na Rua Iguape, no Jardim Paulista, zona Leste da cidade.

“Como os barris são lacrados, eles tiravam o lacre original e colocavam no falsificado para poder devolver para o Centro de Distribuição. Um deles já tem passagem”, disse Osório.

As suspeitas da empresa começaram depois que comerciantes passaram a reclamar da qualidade da bebida entregue para revenda.

De acordo com Osório, os três vão responder por furto qualificado mediante fraude, crime que é inafiançável.