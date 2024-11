3º Holy Place e jogos universitários movimentam o final de semana de Batatais

A Estância Turística de Batatais estará mais movimentada do que nunca neste final de semana. O município terá o 3º Holy Place, evento católico, com expectativa de grande público regional, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista (recinto da Festa do Leite), e recebe a 25ª edição do Bife, Jogos Universitários da USP.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para o 3º Holy Place foi montada uma estrutura com mais de 2 mil metros quadrados de área coberta no recinto. No local, acontecerão shows, momentos de oração e celebrações da Santa Missa. Foi montada praça de alimentação, espaço kids, capela de adoração e área de camping.

Atrações renomadas da igreja católica estarão presentes, como o pregador Moisés Rocha, astro da TV evangelizar, a banda Anjos de Resgate, a cantora e compositora Adriana Arydes, o padre Marlon Múcio, fundador de um Hospital Para Doenças Raras, a dupla sertaneja católica Álvaro & Daniel, o Arcebispo Dom Moacir, Diácono Francisco e muito mais.