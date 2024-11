Secretaria do Meio Ambiente realizará nova edição da campanha Reviva o Óleo

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a empresa Brejeiro de Orlândia (SP), realiza nesta terça-feira (19) mais uma edição da campanha “Reviva o Óleo”, destinada à coleta de óleo de cozinha usado e de embalagens do produto.

A ação acontecerá das 7h30 às 15h, no Lago Artificial “Ophelia Borges Silva Alves”, em frente ao Terminal Rodoviário.

A iniciativa oferece um incentivo para os participantes: a cada quatro litros de óleo de cozinha usado doados, eles terão a oportunidade de receber um recipiente de óleo novo.

Aqueles que optarem por levar apenas uma embalagem vazia de 900 ml de óleo de cozinha, receberão um picolé (sujeito à disponibilidade devido ao número limitado de unidades).

O objetivo principal da ação é promover o descarte adequado desses materiais, que serão posteriormente encaminhados à empresa parceira para serem reutilizados e transformados em biocombustível.