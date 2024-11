Batatais celebra o Dia da Consciência Negra com evento multicultural

Em 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, uma data que homenageia Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra no Brasil. Zumbi, negro pernambucano que nasceu livre e foi escravizado aos 6 anos de idade, foi líder do Quilombo dos Palmares e lutou contra a escravidão até sua morte, em 1695, na região de Alagoas. Sua trajetória de resistência foi marcada pela batalha contra a escravidão, cuja abolição se concretizou com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.

A data de 20 de novembro, e todo o mês de novembro, têm grande importância ao estimular a reflexão sobre o combate ao racismo, a desigualdade social e as conquistas do povo negro, além de ser um momento de celebração da cultura afro-brasileira.

Comemorações em Batatais

Em Batatais, o Dia da Consciência Negra -feriado nacional- será celebrado com um evento multicultural no Terminal Rodoviário da cidade. A realização e organização são da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Compadecon (Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra).

O evento contará com os expositores da Feira de Artesanato da Praça, e terá uma programação musical e cultural variada, com destaque para as apresentações a seguir:

13h – Ébanos da Casa

13h30 – MC Lucon

14h – Corte do Carnaval

15h – Que Bloco é Esse

16h – DJ Dusp

17h – Sarau Palmares

18h – DJ Dusp

19h – Juninho do Hip-Hop

19h30 – Batalha da Arena

20h – Matuto S.A.

Destaque: Matuto S.A.

A atração principal da noite será o artista Matuto S.A., que traz uma mistura inusitada de rap com viola caipira. Natural de Franca, Matuto é MC, trompetista e produtor musical. Sua música traz a fusão de ritmos urbanos e tradicionais, criando uma sonoridade exclusiva. Além de sua habilidade musical, os versos de Matuto são carregados de crítica social. Seu show promete ser um dos momentos mais aguardados da noite; vale a pena conferir.