“Houve uma melhora nas [rodovias] estaduais no período, quando a Cide-Combustíveis [imposto cobrado no valor dos combustíveis] tinha um valor mais significativo e 25% disso ia para os estados. Mas com a opção do governo, não esse, mas há pouco tempo atrás, de retirar a Cide dos combustíveis, principalmente do diesel, os estados ficaram sem recursos para investir na manutenção e melhoria de rodovias”, declarou.