Como resultado, 298 pessoas foram excluídas do programa devido a diversas situações, como renda superior ao limite estabelecido, falta de acompanhamento nos serviços socioassistenciais, atualização inadequada do Cadastro Único e a superação da situação de vulnerabilidade social.

As exclusões ocorreram com base no Art. 6º do Decreto Municipal nº 4397/2023, que estabelece os critérios para manutenção dos beneficiários no programa. Todos os beneficiários desligados receberam comunicação formal via correspondência, explicando as razões para a exclusão.