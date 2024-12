Secretaria de Educação abre matrículas para o supletivo da EJA

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com matrículas abertas para o curso supletivo da EJA (Educação de Jovens e Adultos), voltado para aqueles que desejam iniciar ou concluir os estudos. Estão sendo disponibilizadas turmas para o Ensino Fundamental I e II, abrangendo do 1º ao 9º ano.

As inscrições podem ser realizadas na Escola Municipal de Ensino Básico “Professora Esther Vianna Bologna”, localizada no bairro Antônio Romagnoli, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30. O prazo para efetuar a matrícula vai até o dia 16 de dezembro.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias da certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência (ou contrato de aluguel, se for o caso), declaração de trabalho, se houver, e números de telefone para contato.

A EJA é uma excelente oportunidade para pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram os estudos na idade regular. Com um tempo reduzido para a conclusão, os alunos podem concluir uma série por semestre, de acordo com o ritmo de aprendizado. Em Batatais, as aulas são oferecidas no período noturno, das 18h45 às 22h45.

Além disso, a Prefeitura disponibiliza gratuitamente transporte e alimentação para todos os estudantes.

A EMEB “Professora Esther Vianna Bologna” está localizada na rua Norberto Baviera, nº 40, no bairro Antônio Romagnoli. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3761-2502. Não perca a chance de retomar seus estudos.