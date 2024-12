EXAR 2024: Junta Militar faz convocação para o exercício de apresentação aos reservistas

A Prefeitura de Batatais, atendendo a uma solicitação da Junta de Serviço Militar, comunica aos integrantes da reserva das Forças Armadas que se afastaram do serviço militar ativo nos últimos cinco anos sobre a convocação para o EXAR/2024 (Exercício de Apresentação da Reserva de 2024).

A ação visa a atualização dos dados dos reservistas junto às Forças Armadas e deve ser realizado, se presencialmente, entre os dias 9 e 16 de dezembro de 2024. A Junta Militar em Batatais fica nas dependências do Poupatempo.

Além da apresentação presencial, os reservistas têm a opção de se apresentar de forma remota. A plataforma online EXARNet (www.exarnet.eb.mil.br) estará disponível para esse processo entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025.

De acordo com as orientações do EXAR, todos os militares que passaram para a reserva nos últimos cinco anos, seja pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica, são obrigados a comparecer para o cumprimento dessa atualização. A medida é uma forma de manter os dados dos reservistas atualizados e assegurar que permaneçam aptos para atender prontamente a qualquer convocação.

O reservista, ao ser transferido para a reserva, permanece disponível por um período de cinco anos, período em que deve manter-se em condições de ser convocado caso necessário. Durante os quatro primeiros anos após a reserva, a atualização dos dados cadastrais pode ser feita exclusivamente pela internet, através do site oficial. No 5º ano, o reservista deve se apresentar pessoalmente na última organização militar onde serviu ou em qualquer unidade militar ou Junta de Serviço Militar mais próxima de sua residência.