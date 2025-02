Corte do Carnaval 2025 de Batatais é eleita

Na noite desta sexta-feira (24) no Clube de Campo da ABR Operária foi eleita a corte do carnaval de Rua de Batatais 2025.

A corte do carnaval ficou assim definida: Rainha Jéssica Estefânia de Lima Gonçalves, representante da escola de samba Castelo; Rei Momo Clayton José da Silva, da Unidos da Liberdade. As princesas são Tauana Silva Prado e Franciele Mastrascoso, ambas da Acadêmicos do Samba.

Ao todo, 11 garotas e seis rapazes participaram da disputa, que teve como critério de avaliação uma comissão de jurados especializados em samba, desenvoltura, simpatia, estética e outros quesitos que envolvem a tradição e a cultura carnavalesca.

A festa também contou com a animação de uma bateria formada por ritmistas das quatro escolas de samba que fazem parte do Batatais Folia 2025, que se uniram para formar uma bateria única.

Os vencedores vão receber prêmios em dinheiro, com o Rei Momo e a Rainha levando para casa R$ 1,5 mil cada, enquanto as Princesas recebem R$ 1 mil.

Além dos prêmios financeiros, a realeza do Carnaval de Batatais terá a responsabilidade de representar a festa em diversas atividades ao longo do ano, como desfiles, visitas a escolas de samba e participações em emissoras de rádio e TV.