Motociclista Perde a Vida em Colisão com Caminhão

Na tarde desta segunda-feira, 27 de janeiro, um trágico acidente de trânsito tirou a vida de um homem de 43 anos na Rua Roni Paiva de Oliveira, em Batatais.

Segundo informações, a motocicleta colidiu violentamente com a traseira de um caminhão Munck.

Testemunhas relataram que o motociclista retornava do almoço quando ocorreu o acidente fatal.

Mesmo com a rápida resposta do serviço de emergência, a vítima não resistiu.

O local foi rapidamente isolado por equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros, que trabalharam para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

As autoridades já iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente e apurar as circunstâncias que levaram à colisão.

Foto Divulgação