Em 2024, o Banco do Povo Paulista de Batatais fez história ao emprestar um total de R$ 1.022.559,86 para micros e pequenos empreendedores da cidade. Esse montante reflete o impacto positivo do programa de microcrédito, que oferece taxas de juros baixas e condições acessíveis, facilitando o crescimento de pequenos negócios e a geração de empregos.

Roger Montenegro, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Batatais, destaca a importância do Banco do Povo como um instrumento estratégico para o desenvolvimento econômico local, ajudando a formalizar e expandir negócios em diversas áreas.

DESEMPENHO EM 2024: Ao longo do ano, o Banco do Povo contribuiu para o avanço de diversos setores da economia local. Confira os valores dos empréstimos mês a mês:

Com um total de 1.320 atendimentos em 2024, a unidade do Banco do Povo de Batatais tem se mostrado um ponto de referência na facilidade de acesso aos serviços, seja de forma presencial ou digital (via WhatsApp). Isso garante que os empreendedores recebam o suporte necessário de maneira ágil e eficiente.