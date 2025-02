Saque-aniversário do FGTS é liberado para brasileiros nascidos em fevereiro

Saque-aniversário do Fundo de Garantia já está disponível para brasileiros nascidos em fevereiro.

O prazo termina em 30 de abril.

No geral, o dinheiro é liberado no mês de aniversário do cidadão e fica disponível para retirada por mais dois meses.

O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal.

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia.

Procedimento que pode ser feito pela internet, por site ou aplicativo do FGTS, por exemplo.

O cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pela internet.

Existem limites para o valor que pode ser sacado, com base no saldo de cada conta.

Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria, em alguns casos, e demissão sem justa causa.

Fonte: Rádio 2