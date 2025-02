Arrecadação de impostos dispara em janeiro e atinge R$ 413 bilhões

Arrecadação de impostos volta a crescer no país.

Em janeiro, os brasileiros mandaram para os cofres de municípios, estados e União nada menos que 413 bilhões de reais.

Bem mais que o valor registrado no mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 375 bilhões.

Os números são do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo.

Dá pra dizer que, na média, cada brasileiro pagou mais de mil e 800 reais em impostos, em janeiro.

Os responsáveis pelo levantamento avaliam que o crescimento da arrecadação ao longo dos últimos meses tem relação, por exemplo, com a melhora da economia, da renda e do emprego.

Já que, com mais dinheiro no bolso, as pessoas consomem mais e, consequentemente, pagam mais impostos.

Mas eles ainda destacam a inflação. Uma vez que, em vários casos, quando um produto ou serviço fica mais caro, o tributo cobrado sobre ele também cresce.

Fonte: Rádio 2