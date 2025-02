Voepass anuncia pedido de reestruturação financeira após desastre aéreo com 62 mortes

A Voepass Linhas Aéreas, empresa com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou nesta segunda-feira (3) que entrou com um pedido na Justiça para reestruturação financeira. No comunicado, a empresa mencionou problemas de orçamento depois do desastre aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, na região de Campinas (SP), em agosto de 2024.

Segundo a companhia, o objetivo é fortalecer o capital do grupo e garantir a sustentabilidade das operações a longo prazo.

O pedido, de acordo com a empresa, não interfere nas operações das atuais rotas e nas vendas de passagens, que seguem normalmente, nem engloba processos indenizatórios decorrentes do acidente – que estão a cargo de uma seguradora – e obrigações salariais junto a funcionários.