O Fundo Social de Solidariedade de Batatais, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está com inscrições abertas para o curso de “Escola de Moda – Corte, Costura e Modelagem”!

As inscrições estão abertas até 21 de fevereiro e podem ser feitas na sede do Fundo Social, no Bosque Municipal, rua Coronel Ovídio, 765.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.