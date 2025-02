Batatais conta com um sistema de monitoramento inovador, com 252 armadilhas instaladas em pontos estratégicos da cidade. Elas ajudam a capturar fêmeas grávidas do mosquito e a monitorar os índices de infestação, permitindo que a Prefeitura tome medidas mais eficazes e direcionadas. Os insetos capturados são encaminhados para análises laboratoriais, onde são investigados possíveis vírus da dengue, chikungunya e seus diferentes sorotipos.

COMO FUNCIONA?

As armadilhas atraem fêmeas do mosquito com um atrativo sintético, e ao ficarem presas, elas são coletadas e estudadas, ajudando a identificar rapidamente áreas com alta circulação viral. Com isso, as ações de combate ao mosquito podem ser mais estratégicas e eficazes.