A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais vem a público esclarecer uma situação relacionada à distribuição de insulina no município, que tem gerado equívocos nas redes sociais.

Esta falta de fornecimento foi comunicada pela Novo Nordisk, uma das principais fabricantes do insumo para o país, em julho de 2024.

Gostaríamos de informar que a insulina é de responsabilidade do Governo Federal, por meio do Programa Farmácia Popular, e que estamos enfrentando uma indisponibilidade temporária das insulinas humanas regular e NPH, ambas em frascos, para o tratamento de diabetes.

Diante desse cenário, o Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir o tratamento contínuo da população, realizou a aquisição de insulinas análogas para o abastecimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

No entanto, a suspensão temporária do fornecimento dessas insulinas gerou grande preocupação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais, que tem se empenhado para garantir o abastecimento do medicamento nas unidades de saúde da rede pública municipal.