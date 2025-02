PM é preso suspeito de atirar em homem após discussão em São Joaquim da Barra, SP

Um policial militar que trabalha em Ribeirão Preto (SP) foi preso em São Joaquim da Barra (SP) por tentativa de homicídio. Ele é suspeito de atirar em um jovem de 20 anos após uma discussão entre um grupo de pessoas.

O caso aconteceu na tarde de domingo (9), em uma pedreira que fica no Parque da Barra. O PM, de 26 anos, estava com a namorada no local quando outras pessoas chegaram. De acordo com o boletim de ocorrência, o agente teria se incomodado com a presença de desconhecidos e passou a soltar bombinhas.

Um dos jovens foi até o PM para tirar satisfação e os dois começaram a discutir. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o policial sacou a arma e atirou três vezes.

Um dos tiros atingiu o peito do jovem, que foi socorrido e encaminhado em estado grave a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo os amigos da vítima, o PM chegou a passar de carro no local e teria mostrado a arma, em sinal de ameaça.

A polícia encontrou o PM na casa dele, no bairro Jardim Paulista. Durante a abordagem, ele teria apresentado versões desconexas e aparentava estar nervoso. A arma utilizada não foi encontrada, mas a polícia apreendeu 22 munições de revólveres calibres 38, 9mm e .40.

O PM foi preso e encaminhado ao 15º BPM/I, em Franca (SP), sob escolta e deve passar por audiência de custódia.