“A dengue é uma doença que está presente continuamente no nosso município e agora, quando a gente tem essa fase epidêmica, muitas pessoas poderão ter dengue. Muitas pessoas poderão ter a doença por uma segunda vez e até uma terceira vez, então o alerta é que as pessoas com sintomas da doença procurem atendimento médico, fiquem atentas ao sinal de alarme, dor abdominal, tontura, sangramentos, para que a gente evite os casos graves”.

Em 2024, de acordo com informações da Prefeitura de Ribeirão Preto, a cidade registrou 26 mortes e 44.712 casos confirmados.

Polos de atendimento

Desde o dia 28 de janeiro, as 68 unidades de saúde de Ribeirão Preto funcionam como polos de atendimento para casos de dengue na cidade. A medida tem como objetivo diluir os atendimentos para evitar sobrecarga do sistema de saúde.