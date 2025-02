ATT: O destino certo para seus resíduos volumosos – contribua para uma cidade mais limpa e saudável

A cidade de Batatais teve um avanço importante rumo à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente com a implementação da ATT (Área de Triagem e Transbordo), localizada na rua Otorino Ravagnani, 2.379, no Jardim Mariana, paralela à rodovia Candido Portinari. A iniciativa oferece um ponto seguro, gratuito e eficiente para o descarte de resíduos volumosos, como podas de árvores, gramas, móveis antigos, colchões e outros itens de grande porte que, muitas vezes, acabam sendo descartados de forma irregular.

A importância da conscientização

Apesar de a ATT estar em funcionamento desde o ano passado, o município ainda enfrenta desafios quando se trata de garantir que todos os resíduos sejam descartados adequadamente. Muitos moradores continuam a despejar materiais em locais inadequados, como beiras de estrada e áreas públicas, o que compromete a saúde ambiental e pública da cidade.

Esse tipo de descarte irresponsável cria focos de lixo, favorecendo a proliferação de doenças, como as transmitidas por roedores, insetos e, especialmente, o Aedes aegypti, vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Assim, fica claro que o cuidado com o lixo não se limita à questão estética, mas também à proteção da saúde da população.

A ATT: Solução eficiente e gratuita

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Batatais, a ATT foi criada com o objetivo de oferecer à população uma opção acessível para o descarte de resíduos volumosos, evitando que esses materiais se acumulem em locais públicos, causando danos ao meio ambiente e dificultando a limpeza urbana. O local é de fácil acesso e o serviço é completamente gratuito.

O funcionamento da ATT é simples e eficiente: a área está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h. Ao levar seus resíduos até a área de triagem, o cidadão ajuda a preservar o meio ambiente e a manter Batatais mais limpa e organizada.

A responsabilidade é de todos

A cidade mais limpa e saudável que todos desejamos depende da atitude de cada um. O compromisso com a destinação correta dos resíduos deve ser uma prioridade, e o uso da ATT é uma forma prática e consciente de contribuir para uma Batatais melhor. Lembre-se: o cuidado com o ambiente é uma responsabilidade compartilhada.