Comunicado Importante da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais comunica à população que, devido à substituição do sistema do Cadastro Único, haverá uma paralisação temporária no atendimento. A partir do dia 28 de fevereiro, o sistema atual, conhecido como Versão 7 (administrado pela Caixa Econômica Federal), ficará fora do ar para a migração para uma nova plataforma, que será operada pela Dataprev.

O que muda? O novo Cadastro Único, que será lançado em março de 2025, trará uma série de melhorias, tanto para os cidadãos quanto para a gestão pública. A plataforma será mais eficiente e integrada, permitindo um melhor acompanhamento dos dados das famílias e facilitando a gestão de políticas públicas. Além disso, o sistema contará com ferramentas de inteligência de dados, que ajudarão a prevenir fraudes e melhorar a qualidade das informações. Durante o período de transição, que se estende de 28 de fevereiro a 19 de março, o sistema estará indisponível para inclusões e atualizações. Contudo, a população não ficará sem atendimento. A partir de 1º de março, estará disponível um aplicativo offline para dispositivos móveis (celulares e tablets), permitindo que a Secretaria de Assistência Social colha os dados para posterior inserção no sistema novo. Vale ressaltar que as informações coletadas de forma offline só serão inseridas no sistema a partir do dia 20 de março de 2025.

Agendamento O agendamento das entrevistas também será afetado pela migração do sistema, com previsão de retorno no dia 13 de março para atendimento a partir do dia 20 de março, quando o novo sistema estará em funcionamento.