De 28 de fevereiro a 4 de março, Batatais será pura energia e emoção no maior carnaval da região!

E se você já está no clima, a boa notícia é que nos dias 25 e 26 de fevereiro, terça e quarta-feira, você pode ter um gostinho do que está por vir com os ensaios técnicos das escolas de samba!