46ª Exposição de Orquídeas de Batatais promete atrações para toda a família

Com entrada gratuita e uma ampla variedade de flores e acessórios para cultivo, a 46ª Exposição de Orquídeas de Batatais chega para encantar os visitantes neste final de semana. O evento, que será realizado no Ginásio de Esportes do Centro Universitário Claretiano pela Associação Batataense de Orquidófilos, é parte integrante do calendário de aniversário da cidade e conta com a parceria da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Este ano, 28 associações, representando cidades de quatro estados – Paraná, Minas Gerais, Goiás e São Paulo – confirmaram a participação, trazendo consigo um espetáculo de cores e aromas de orquídeas. Os visitantes poderão admirar a beleza das flores, e ainda adquirir orquídeas das mais variadas espécies, além de itens e acessórios essenciais para o cultivo, como substratos, adubos, fertilizantes, vasos e outros produtos especializados.

Outro destaque será a Feira de Alimentação e Artesanato, que ocupará o corredor de acesso à exposição, proporcionando opções para o público aproveitar ainda mais o evento. Os visitantes poderão também contar com a presença de equipes do Claretiano, que vai oferecer exames de diabetes e outros serviços de saúde durante o sábado e o domingo.

ANOTE NA AGENDA

O evento tem início nesta sexta-feira, dia 7 de março, das 8h às 22h, e segue até o domingo, dia 9 de março, com horários de funcionamento das 8h30 às 21h no sábado e das 8h30 às 16h no domingo. A entrada é gratuita, e o Ginásio de Esportes do Centro Universitário Claretiano está localizado na rua Dom Bosco, 466, no bairro Castelo, em Batatais.

SERVIÇO

– 46ª Exposição de Orquídeas

– Local: Ginásio de Esportes do Centro Universitário Claretiano

– Endereço: Rua Dom Bosco, 466 – Bairro Castelo, Batatais

– Entrada Gratuita

– Datas e horário:

7 de março, sexta-feira – 8h às 22h

8 de março, sábado – 8h30 às 21h

9 de março, domingo – 8h30 às 16h