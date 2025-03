Batatais comemora 186 anos com uma diversificada programação de eventos

A Estância Turística de Batatais completará seu 186º aniversário com uma vasta e diversificada programação cultural, esportiva e de lazer, que se estende até o final do mês. Entre os destaques, estão exposições, apresentações culturais, campeonatos e festividades para todas as idades.

Exposição de Livros de Escritores Batataenses – 10 a 31 de março

A Exposição de Livros de Escritores Batataenses será exibida na Estação Cultura, na Biblioteca Municipal Dr. Altino Arantes. O evento fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com entrada gratuita.

Espetáculo “Cia Tradição, Paixão e Circo” – 13 de março

No dia 13 de março, o Espetáculo da “Cia Tradição, Paixão e Circo” trará números circenses clássicos, como chicote, palhaçaria, malabarismo e arame, no Calçadão do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, a partir das 19h. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Missa e Comemorações – 14 de março

A programação do dia 14 de março começa com uma Missa em Ação de Graças pelo aniversário de Batatais, que será celebrada às 9h no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, organizada pela Paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

Logo após, às 10h, acontece a celebração “Comemora Batatais”, com entrega do sinal de Wi-Fi nas praças públicas, música e a presença das feiras da cidade no Lago Artificial. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Campeonato de Futsal Down – 14 a 16 de março

De 14 a 16 de março, o Ginásio Marinheirão será palco do Campeonato de Futsal Down, com equipes participantes como Nova Aliança (Indaiatuba), Ponte Preta, CDC Jardim Avelino, Batatais e Goodnut. O evento reunirá mais de 100 atletas com síndrome de Down e/ou deficiência intelectual, com a realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Apae.

1º Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 15 de março

A final do 1º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Batatais será no Estádio Municipal Campo Carlos Gaeta, às 14h. O evento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do LABE.

Sr. Patrick`s – Cervejarias Artesanais de Batatais – 15 de março

No Teatro de Arena do Lago Artificial, a partir das 14h do dia 15 de março, acontecerá o evento Sr. Patrick`s – Cervejarias Artesanais de Batatais, com shows das bandas Long Players, Nostalgeek e Red Hot.

6º Encontro de Antigomobilismo – 16 de março

No dia 16 de março, o 6º Encontro de Antigomobilismo trará uma exposição de carros antigos ao redor do Lago Artificial “Ophélia Borges Silva Alves”, das 7h às 17h. A realização é da ABA (Associação Batataense de Antigomobilismo), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2ª Feira de Avicultura – 20 de março

No Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, acontecerá a 2ª Feira de Avicultura de Batatais no dia 20 de março, organizada pela Agro Experts, Faesp, Senar e Sindicato Rural de Batatais, com apoio da Prefeitura Municipal. As inscrições podem ser feitas pelo site: agroexperts.com.br/agenda.

No Ginásio Marinheirão, ocorrerá a Abertura do Campeonato Paulista Sul/Minas de Futsal, com jogos das categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-21, a partir das 19h.

Matinê Aquarela do Brasil – 22 de março

No dia 22 de março, a Casa do Beija-flor comemora dois anos de fundação com a Matinê Aquarela do Brasil. O evento, das 10h às 18h, contará com uma feira de artesanato, exposição de obras de artistas locais, oficinas de arte e brincadeiras de rua. Também haverá diversas apresentações culturais, incluindo chorinho, samba, balé e capoeira, além de uma feijoada (R$ 35). Informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 8431-1989.

Exposição “Entre Páginas – Marcas de Memórias Esquecidas” – A partir de 28 de março

A Exposição “Entre Páginas – Marcas de Memórias Esquecidas” será aberta na Estação Cultura Editor José Olympio – Sala Agaso, a partir de 28 de março. A exposição estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Também ocorrerá a Oficina de Confecção de Marcadores de Página, que pode ser agendada pelo WhatsApp: (16) 3662-7785.

Com tantas atividades culturais e esportivas, Batatais oferece uma excelente oportunidade para moradores e turistas celebrarem os 186 anos de história e tradição da cidade.