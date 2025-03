Projeto Guri está com inscrições abertas em Batatais

O Projeto Guri, que oferece formação musical gratuita para crianças, adolescentes e adultos, está com inscrições abertas em Batatais.

Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender música e desenvolver habilidades artísticas em diversas áreas.

O projeto conta com uma vasta programação de cursos e atividades, incluindo:

• Iniciação Musical para Crianças

• Cursos de Madeiras, Metais, Percussão

• Violino/Viola, Violoncelo/Contrabaixo Acústico

• Cursos Modulares: Bateria, Prática de Música de Câmara e Prática Vocal Coletiva para Adultos.

Documentos necessários para inscrição (com cópias):

• RG ou Certidão de Nascimento do candidato(a)

• RG do(a) responsável

• Comprovante de matrícula no ensino regular

• Comprovante de endereço

• Foto 3×4

As inscrições devem ser feitas no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato, que fica na praça Barão do Rio Branco, s/n, no Centro de Batatais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99901-5078, com (Ana Paula).

Não perca a chance de participar dessa oportunidade de aprendizado e desenvolvimento musical.