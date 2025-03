De acordo com o delegado diretor, nesse momento a autoridade policial se valeu então da lei e chamou outros advogados para acompanhar o interrogatório e a confissão de Maicol, já que isso é um direito dele. “Ele deu a sua versão. É uma versão do acusado. Tudo aquilo que ele colocou nós já sabíamos.”

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) não encontrou sinais de violência sexual em Vitória. Ainda, segundo a perícia, ela foi morta com três facadas.

“Exame da região genital/perineal sem lesões traumáticas de interesse médico legal”, informa trecho do laudo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) que analisou o corpo da vítima. Segundo o laudo, Vitória pode ter sido morta entre o dia 27 de fevereiro e 1º de março.

Segundo os peritos, ela estava com álcool no sangue. Mas, nesse caso, pode caracterizar “um processo de fermentação característico da putrefação” do corpo.

Vitória Sousa desapareceu após sair do trabalho em um shopping — Foto: Reprodução/Redes sociais

