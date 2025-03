A cidade de Batatais sediará no dia 28 de março de 2025 a VII Conferência Municipal de Saúde e I Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com o objetivo de discutir temas de grande relevância para a saúde pública da cidade e da região.

Os dois temas centrais serão: Planejamento Eficaz e Participação Social: O Papel do Plano Municipal de Saúde no Novo Modelo de Repasse do SUS e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano.