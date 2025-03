Viabilizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, Claretiano Centro Universitário e ACE, o evento tem como objetivo reunir empreendedores, educadores, estudantes e especialistas em inovação para promover um grande movimento de transformação no ecossistema local e regional.

Batatais receberá neste sábado (22) o Startup Day, um dos maiores eventos de inovação do Brasil.

O evento, que ocorre no Claretiano, na rua Dom Bôsco, 466, será um ponto de encontro para quem deseja se conectar com os grandes nomes da inovação e do empreendedorismo.

A partir das 8h30, os participantes terão momentos de aprendizado, troca de experiências e desenvolvimento de ideias inovadoras.