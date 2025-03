Problemas com o pagamento do IPTU? Saiba como resolver

A Prefeitura de Batatais está distribuindo os carnês de IPTU, mas algumas pessoas estão enfrentando dificuldades para realizar o pagamento. A razão para isso é que, em alguns casos, o cadastro do contribuinte junto à Secretaria Municipal de Finanças está desatualizado e o documento emitido sem o registro correto do CPF do proprietário, o que impede a geração do boleto de pagamento.

PASSO A PASSO PARA RESOLVER A SITUAÇÃO:

– Verifique se o seu carnê está atualizado:

Se ao tentar pagar o IPTU você receber uma mensagem dizendo que o boleto “não está disponível para pagamento”, é sinal de que o seu cadastro pode estar desatualizado. Isso significa que o CPF do proprietário não está registrado corretamente no sistema da Prefeitura.

– Se você ainda não recebeu o boleto, mas quer saber se seu cadastro está atualizado:

Acesse o site da Prefeitura de Batatais (batatais.sp.gov.br) e clique em “Tributação Municipal”. Tente emitir a “Guia de pagamento do IPTU”, inserindo os dados da pessoa e do imóvel.

Se ao tentar gerar a guia de pagamento aparecer um erro, ou se ao tentar pagar surgir uma mensagem dizendo que o boleto está “não está disponível”, isso significa que o seu cadastro está desatualizado e você precisará ir até a Secretaria de Finanças para regularizar a situação.

– Atualize o cadastro na Secretaria de Finanças

Dirija-se à Secretaria de Finanças, localizada no prédio conhecido como Banespinha, na rua Sete de Setembro, 214, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Apresente o CPF do proprietário que consta no carnê e um comprovante de endereço atualizado.

– A atualização do cadastro é feita na hora

A Secretaria de Finanças atualizará o seu cadastro rapidamente. Mesmo que haja alguma fila, o atendimento é ágil. Após a atualização, você receberá uma nova guia de pagamento para quitar o imposto.



Se você não puder ir pessoalmente à Prefeitura, especialmente se for de outra cidade, pode entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelo e-mail: [email protected]

– Lembre-se:

O vencimento da parcela única com desconto de 10% é 28 de março. Se optar pelo parcelamento, o vencimento da primeira parcela também é no mesmo dia.