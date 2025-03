Novos cursos do programa Inclusão Produtiva estão com vagas abertas

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Batatais está com inscrições abertas para novos cursos do Programa Inclusão Produtiva. Com o objetivo de qualificar pessoas para o mercado de trabalho, o programa oferece capacitação gratuita em diversas áreas, ampliando as possibilidades de emprego e empreendedorismo para a população.

Destinado a pessoas em busca de recolocação profissional, chefes de família em situação de vulnerabilidade social e interessados em abrir seu próprio negócio, o programa exige que os participantes tenham no mínimo 18 anos.

As aulas serão ministradas na sede da Secretaria, localizada no antigo Lar da Infância, e também no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila Lídia, conforme o cronograma abaixo divulgado. A parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) garante a qualidade do ensino e a certificação ao final dos cursos.

“O Programa Inclusão Produtiva se destaca pela sua contribuição ao desenvolvimento social e profissional dos moradores de Batatais, proporcionando a qualificação necessária para novas oportunidades no mercado de trabalho”, disse Aline Duarte, diretora de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

As inscrições podem ser feitas diretamente nos Cras e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Confira o cronograma das aulas abaixo:

Cursos na sede da Secretaria (rua Coronel Ovídeo, 508, Batatais):

24/03 a 28/03 – Salgados Fritos (12h30 às 16h30)

07/04 a 11/04 – Oficina de Bolos no Pote (12h30 às 16h30)

05/05 a 09/05 – Fabricação de Geleias e Doces de Frutas (12h30 às 16h30)

09/06 a 13/06 – Marmita Express (12h30 às 16h30)

04/08 a 08/08 – Salgados Fritos (12h30 às 16h30)

25/08 a 29/08 – Salgados Assados (12h30 às 16h30)

15/09 a 19/09 – Oficinas de Bolo no Pote (12h30 às 16h30)

29/09 a 03/10 – Oficina: Bolos Caseirinhos da Vovó (12h30 às 16h30)

20/10 a 24/10 – Salgados Assados (12h30 às 16h30)

10/11 a 14/11 – Oficina de Trufas (12h30 às 16h30)

24/11 a 28/11 – Oficina de Bolos no Pote (12h30 às 16h30)

Curso no Cras Vila Lídia (rua das Acácias, 492):

02, 07, 09, 14, 16, 23 e 28/04 – Aprenda Técnicas de Esmaltação em Gel (das 08h às 12h)