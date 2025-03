Ovelha postou um vídeo do amigo cantando em um dos reencontros deles e lamentou a notícia. “Ricardo Braga, grande amigo, grande colega, grande irmão. Foi antes do combinado. Vai com Deus”, escreveu o cantor.

“E nesta tarde parte da história da música se silencia para dar voz à saudade de Ricardo Braga. Que a cada partida, saibamos compreender o quão é importante viver intensamente, ser e fazer a diferença”, escreveu a apresentadora Lully.