Polícia prende filho e sobrinho de mulher achada morta no porta-malas do próprio carro em Ribeirão Preto

A Polícia Civil prendeu o filho e um sobrinho da mulher de 45 anos encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro em Ribeirão Preto (SP) no último dia 20 de março. Gabriel Felipe de Paiva Medeiros e Matheus Vital de Medeiros são considerados suspeitos de envolvimento no crime, mas a participação deles não foi detalhada.

Na madrugada do dia 20, policiais militares encontraram o corpo de Amanda de Paiva e Silva dentro do veículo, estacionado na Avenida Eduardo Andrea Matarazzo (Via Norte). Amanda estava seminua, enrolada em um lençol e com ferimentos na cabeça (veja abaixo detalhes).

A prisão dos suspeitos ocorreu no fim da última semana e foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta segunda-feira (31).