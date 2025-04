Um ônibus que transportava estudantes e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tombou em uma ribanceira, na RSC-453, em Imigrante, na manhã desta sexta-feira (4). Sete mortes estão confirmadas, de acordo com a comandante dos bombeiros voluntários do município, Caroline Hauschild.