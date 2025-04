Campanha de vacinação contra a Influenza tem início em Batatais

A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início nesta segunda-feira, 7 de abril, e a Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) de Batatais (Semusa) já iniciou a aplicação das doses. A vacina, que oferece proteção contra os vírus da Influenza H1N1, H3N2 e B, está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para os grupos prioritários, com o objetivo de alcançar uma cobertura de 90% entre os principais públicos-alvo. O horário de atendimento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A secretária de Saúde, Bruna Toneti, afirma que além de proteger contra a gripe, a ocasião vacinação também é uma excelente oportunidade para os moradores de Batatais se atualizarem quanto à dose de reforço da vacina contra a Covid-19. “Durante a campanha de Influenza, é possível também tomar a dose de reforço contra a Covid-19, para garantir uma proteção completa contra ambas as doenças, especialmente com a chegada do outono e aproximação do inverno, período de aumento das doenças respiratórias”, disse.

O público-alvo da campanha inclui crianças, gestantes, idosos e outras categorias consideradas de risco. Confira abaixo os grupos prioritários que já podem ser vacinados:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Idosos a partir de 60 anos

Trabalhadores da Saúde

Professores

Povos indígenas

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e de salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade e a população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

Trabalhadores dos Correios

A meta é imunizar 90% deste público. Aqueles que não pertencem aos grupos prioritários e desejam se vacinar contra a gripe devem aguardar o término da vacinação para os públicos-alvo. Após esse período, doses remanescentes poderão ser disponibilizadas para a população em geral, conforme as orientações do Ministério da Saúde.