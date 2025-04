A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, atinge 27,9% da população brasileira e, em 90% dos casos, tem origem genética. Mas alguns fatores de risco influenciam o desenvolvimento da condição: a alimentação é um dos principais “gatilhos” para a doença.

Hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma condição crônica em que a pressão do sangue contra as paredes das artérias se mantém elevada de forma contínua. Quando não tratada, pode causar lesões no coração, no cérebro, nos rins e em outros órgãos, aumentando o risco de infarto, AVC e insuficiência renal.

As doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (conhecido como derrame) são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Entre os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças está a hipertensão.