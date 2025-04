Batatais celebra o Dia Mundial da Saúde com evento gratuito de prevenção e bem-estar neste sábado

Batatais terá neste sábado, 12 de abril, uma manhã dedicada à saúde e qualidade de vida. Neste dia, a Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) de Batatais promoverá uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.

O evento será realizado das 9h às 12h no entorno do Lago Artificial e é aberto a toda a população.

Com foco na promoção do bem-estar e na prevenção de doenças, a ação contará com uma programação diversificada.

Um dos destaques será a oficina de espetinhos de frutas, organizada em parceria com o Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).

A atividade busca incentivar hábitos alimentares saudáveis, oferecendo orientações práticas para uma alimentação equilibrada.

Os batataenses também poderão aproveitar serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e glicemia, realizados por profissionais da saúde, além da vacinação contra a influenza (gripe) para os grupos prioritários.

Demonstrando cuidado também com os animais, o evento disponibilizará vacinação antirrábica para cães e gatos, reforçando a importância da saúde dos pets.

Em parceria com o Claretiano – Centro Universitário, haverá ainda momentos de dança e yoga, com a participação de idosos atendidos pelo Casi (Centro de Atenção à Saúde do Idoso), proporcionando atividades físicas e integração para todas as idades.