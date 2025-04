Com o impacto, o vidro do automóvel ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Até a última atualização desta notícia, não se sabia onde estava e quem é o responsável pelo animal.

Touro solto em avenida

O incidente ocorreu na Avenida Rebouças, perto de uma região de condomínios no distrito de Bonfim Paulista. No vídeo, é possível ver que há vários veículos parados. Em determinado momento, um touro solto, mas até então parado próximo a uma cerca, fica agitado e começa a correr atrás de um homem.

Durante a breve perseguição, o animal quase atinge a vítima e, ao invadir a avenida, acaba pulando sobre a BMW, que teve o vidro traseiro quebrado e parte da carroceria danificada pelo peso do touro. No automóvel estava uma mulher na direção e a filha, de 5 anos, no banco traseiro. A criança chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu. Um carro da frente também foi atingido.