Preço do ovo sobe mais de 37% em 2025. Saiba quando deve cair

Com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação dos alimentos voltou ao centro das atenções — com destaque para os ovos comerciais, que vêm registrando altas expressivas desde o início do ano. Em março, o produto teve aumento de 13,13%, segundo o IBGE, puxado principalmente pela oferta limitada no mercado interno e pela demanda sazonal da Quaresma, período em que o consumo costuma crescer. No acumulado do ano, a alta chega a 31,70%.

Esse movimento é reflexo de uma combinação de fatores.

O custo da ração, principal item na criação de poedeiras, subiu com a valorização do milho e do farelo de soja, pressionados por quebras de safra, clima irregular e alta do dólar.

O calor excessivo também impactou a produtividade das aves, e alguns produtores reduziram o plantel diante das margens apertadas, diminuindo a oferta.

O ovo passou a ser mais consumido como alternativa às carnes, também mais caras, o que intensificou ainda mais a pressão sobre os preços.