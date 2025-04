Batatais celebra a fé com maior encenação da Paixão de Cristo do interior paulista

A Estância Turística de Batatais se prepara para viver um dos momentos mais importantes do calendário religioso: a tradicional encenação da Paixão de Cristo. A apresentação, que será um grande teatro a céu aberto, acontecerá na Sexta-feira Santa, 18 de abril, a partir das 19h, no Sambódromo da cidade, com entrada gratuita.

Realizada há 22 anos pela Paróquia Santa Rita de Cássia, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a encenação integra a programação especial da Semana Santa 2025, que acontece entre os dias 13 e 20 de abril. O evento conta também com o apoio da Associação João Paulo II e do Ministério Teatral.

A produção envolve cerca de 200 pessoas, entre elenco e figurantes, além da equipe técnica composta por aproximadamente 80 voluntários que atuam em diversos setores da organização. Os preparativos têm início ainda em janeiro e do espetáculo atrai anualmente moradores da cidade, visitantes da região e até turistas de outros estados.

Após a apresentação no sambódromo, o público segue em procissão até a Praça da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora -no bairro de mesmo nome-, onde são encenadas a crucificação e o sepultamento de Jesus.

RESSURREIÇÃO NO DOMINGO

A programação termina só na madrugada de domingo (20), às 5h, com a representação da ressurreição no mesmo local, seguida da Missa de Páscoa no Teatro de Arena (na praça da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora), encerrando a chamada “Semana Maior” da Igreja Católica — período dedicado à reflexão dos últimos passos de Jesus Cristo.

A organização convida toda a comunidade de Batatais e região a participar deste momento de fé, arte e tradição.