Duas horas antes da morte ser decretada, às 5h30, no horário de Brasília, Francisco começou a apresentar os primeiros sintomas do que viria a ser a sua causa da morte, que foi um AVC e insuficiência cardíaca. O Vaticano informa que ele ficou bem ao longo desse período antes de entrar em coma e que ele ‘não sofreu’.

De acordo com o Vaticano, as últimas palavras do papa Francisco para seu assistente pessoal e enfermeiro Strappetti foram ‘obrigado por me trazer de volta à praça’, em uma referência a ida dele para celebrar o domingo de páscoa com os fiéis. As palavras foram após um passeio no papamóvel, no final da benção Urbi et Orbi da Páscoa.