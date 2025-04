29º Ciclo de Debates do Tribunal de Contas de São Paulo acontece nesta sexta em Batatais

Batatais receberá nesta semana o 29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). O evento acontecerá no dia 25 de abril, sexta-feira, a partir das 10h, no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani”, reunindo prefeitos, vereadores, dirigentes e servidores municipais para discutir temas essenciais para a gestão pública.

Entre os assuntos que serão abordados estão o IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/21), os Repasses Públicos ao Terceiro Setor, Planejamento e Controle, além de questões relacionadas às Câmaras Municipais. O encontro busca promover o aprimoramento da administração pública no estado, consolidando-se como um espaço importante para troca de experiências e conhecimentos.

Além da importância do conteúdo abordado, o evento tem um significado especial para Batatais, que se destaca como um polo de discussões sobre a gestão pública e o fortalecimento das administrações municipais. A participação do Presidente do TCE, o Conselheiro Antonio Roque Citadini, e de outros especialistas, incluindo membros do Ministério Público de Contas e técnicos especializados, reforça a relevância do evento.

As inscrições podem ser feitas previamente pelo link https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates, sendo obrigatórias para o controle de presença, que será realizado por meio da leitura de QR Code no local. A presença de gestores e servidores contribuirá para o aprimoramento das práticas de gestão pública em todo o estado de São Paulo.

Este evento coloca Batatais no centro de debates importantes para o desenvolvimento da administração pública e para o fortalecimento das boas práticas na gestão dos recursos públicos.