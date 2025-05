Batatais realiza Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado

A Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) de Batatais promove neste sábado, 10 de maio, o Dia D de vacinação contra a Influenza. A mobilização acontece das 8h às 12h em três pontos estratégicos da cidade: Estacionamento di Bradesco (no Centro), Supermercado Real do Riachuelo e Supermercado Nori da Vila Maria.

A vacina oferecida protege contra os principais vírus em circulação: H1N1, H3N2 e Influenza B. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal antes da chegada do inverno, período com maior incidência de doenças respiratórias. “Com o outono e a aproximação do frio, cresce o risco de complicações respiratórias. Por isso, é fundamental garantir a imunização”, disse a secretária de Saúde, Bruna Toneti.

Além dos grupos prioritários contemplados pelo Calendário Nacional de Vacinação — como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos — a campanha também inclui uma ampla lista de públicos-alvo. Entre eles, trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, profissionais da segurança, portuários, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas, entre outros.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Simultaneamente, a Semusa também realizará a vacinação antirrábica para cães e gatos. Essa ação, no entanto, será concentrada exclusivamente no Supermercado Nori do bairro Davi Rodrigues, também das 8h às 12h.