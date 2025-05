Cardeal norte-americano é eleito papa; Robert Francis Prevost adota o nome de Leão XVI

Habemus papam!

Nesta quinta-feira, segundo dia do conclave, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, anunciando a escolha do sucessor de Francisco.

A votação, no Vaticano, reuniu 133 cardeais com menos de 80 anos, e foi preciso 2/3 dos votos para a escolha do novo líder da Igreja Católica.

O papa de número 267 da história é Robert Francis Prevost, de 69 anos, que era cardeal dos Estados Unidos.

Prevost, que escolheu o nome pontifício de Leão 14, é o primeiro papa americano e deve dar continuidade ao trabalho de Francisco, uma vez que era próximo dele, que o promoveu a cardeal.

Nascido em Chicago, ele atuou no Peru por décadas e foi presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Prevost vai liderar a Igreja Católica em um momento em que os fiéis vêm diminuindo ano após ano, mas que ganhou fôlego devido à alta popularidade de Francisco.

Após aparecer na sacada da Basílica de São Pedro, João 14 desejou que a paz esteja com todos nós e pediu paz ao mundo.

Disse ainda que a igreja precisa construir pontes, que guarda a voz de Francisco e agradeceu ao ex-papa.

Em um papado de 12 anos, Francisco promoveu reformas históricas e aproximou a Igreja de um catolicismo mais próximos aos fiéis. Também foi responsável por um perfil mais diverso de cardeais, escolhendo religiosos das chamadas ‘periferias’ da Igreja, nos continentes da África, Ásia e Oceania.

Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas pelo mundo são católicas.

Fonte: Rádio 2

Foto: Reprodução