As negociações entre as partes giram nas seguintes bases: além de um salário mensal de R$ 4 milhões, um bônus de € 5 milhões se o Brasil vencer a Copa de 2026.

Prevê também algumas mordomias, como o fretamento de um jato para levá-lo a Europa algumas poucas vezes. Assim como o pagamento do aluguel do apartamento em que o técnico moraria no Rio de Janeiro. O técnico italiano treinaria a Seleção por 14 meses, ou seja, até o fim do Mundial.